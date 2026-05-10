チャンネル登録者数200万人を超えるカリスマボイストレーナー「しらスタ」と、シンガーソングライターのYOSUKEこと岸洋佑がお届けするTOKYO FMのラジオ番組「シアーミュージック presents しらスタのボイトレディオ」（毎週火曜21:00〜21:30）。“聴くだけで歌が上手くなる”をコンセプトに、人気アーティストをゲストに迎え、プロのボーカルテクニックから明日から試せるアドバイスまで、ディープな音楽トークを繰り広げる番組で