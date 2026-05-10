１０日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、今月４日、東京・足立区のガソリンスタンドで５０代の運転手が給油中に静電気が原因と見られる火花が発生し発火。トラックや給油機などが燃える火災があった一件を報じた。同番組では、車内の冷房で湿度が下がり空気が乾燥、静電気が発生する可能性が高まることなどを実際に検証。２０２４年にはガソリンスタンドで静電気が原因と見られる火