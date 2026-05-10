◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人の船迫大雅投手が今季初勝利を挙げた。同点の５回１死二、三塁から救援。４番・細川の中犠飛で勝ち越しを許したが、この１点でとどめた。直後の６回、２死二、三塁から浦田が右中間を破る２点適時三塁打を放ち、チームは逆転に成功。今季初の白星をつかんだ。この日は母の日。試合前にはピンクのリストバンドを身につけ練習に励んだ。試合後には、「お