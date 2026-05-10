◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第２日▽立大１５―２早大（１０日・神宮）早大が立大に敗れ勝ち点を落とした。投手陣が１５失点と崩れ、打線も振るわなかった。先発・宮城誇南（４年＝浦和学院）が初回から立大打線に捕まり、味方のエラーなども絡んでこの回７失点。宮城はなんとか初回を投げ切るも、１回で降板となった。宮城の降板後、６人の投手で継投するも、立ち直れず２回以降も１２安打８四死球８失点。終わってみ