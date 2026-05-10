西武の西川愛也外野手（２６）がＮＰＢ通算１１万１１１１号となる今季１号２ランを放った。「２番・中堅」でスタメン出場。３点リードの４回１死二塁、藤井のスライダーを右翼席に運んだ。「メモリアルなんすか！運が良かったですね」と笑顔。母の日にちなんでピンク色のバットでの一撃。「母にしっかり感謝して打席に入った。いつも応援ありがとう！」と犠飛も含め３打点の活躍に胸を張った。チームは４連勝で、今季初の