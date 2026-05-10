10秒でちょうどよい歯ごたえ 人気食材のブロッコリーですが、どのくらい茹でればいいのか、わかりづらいですよね。そこで今回は、ちょうどよい歯ごたえに仕上がる「10秒のゆで方」をご紹介します。 ブロッコリーを房ごとにわけたら、茎の部分に十字の切り込みを入れるのがコツ！ 沸騰させておいた湯に入れて、再度沸騰後に10秒数えれば、もうできあがり。ちょうどよい茹で加減を楽しめますよ。 実際に試した人も絶賛！簡単に