２０２１年に亡くなった脚本家・橋田壽賀子さんの名前を冠した第３４回橋田賞の授賞式が１０日、都内で開催され、出席した俳優の今田美桜が同賞を受賞した。２５年に主演したＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」も同賞に選出された。今田は首元から背中の美肌を見せたパンツスタイルのブラックの衣装で登壇。「この度はすばらしい賞をありがとうございます。『あんぱん』も一緒に受賞できたことはうれしいです」と喜んだ。今田