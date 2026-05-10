俳優の北村有起哉（52）が10日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。妻で女優の高野志穂（46）について語った。この日は仲が良い俳優の鶴見辰吾とそろって登場。妻に支えられているという話題となると、北村は「僕の大腸にポリープができてて、妻の知り合いの紹介で内視鏡で見つかったりしている」と回顧した。「妻と単純に知り合ってなかったら、自分の体なんかケ