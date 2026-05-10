◇セ・リーグ広島4―0ヤクルト（2026年5月10日マツダスタジアム）広島・塹江敦哉が2番手で登板。2勝をマークした24年以来2年ぶりの白星を手にした。「オープナー」を務めた先発・赤木の後を受けて3回にマウンドへ。2回を無安打無失点で2奪三振の好投を披露した。7投手で完封リレー。プロ12年目の左腕は「チームが勝ったのが一番うれしい」と喜んだ。