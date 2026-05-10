「広島４−０ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）広島の辰見鴻之介内野手が代走として出場し、二盗と三盗の２盗塁を決めた。代走の切り札としての躍動に新井監督も驚きの声をあげた。辰見は２−０の七回無死一塁で一走の代走として登場。投手・清水と捕手・鈴木叶のバッテリーに対して二盗を仕掛けるとヘッドスライディングで塁を陥れた。さらに次の打者になったタイミングで三盗も敢行。スライディングで成功させた。