5月10日、日環アリーナ栃木で「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME2が行われ、第7シードの名古屋ダイヤモンドドルフィンズが第2シードの宇都宮ブレックスと対戦した。 試合は第1クォーターからホームの宇都宮に先行される展開となり、11－17とビハインドを背負って最初の10分を終える。しかし続く第2クォータ