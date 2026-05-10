BIGMAMAが、『BIGMAMA 20th Anniversary』と題したアニバーサリー企画を7月より開催。また、新たなビジュアルも公開となった。 （関連：BIGMAMA、“Roclassick”シリーズの楽曲が生むライブならではの熱狂ツアーファイナルを見て） 本プロジェクトでは、7月5日のSpotify O-EASTでのリクエストライブ公演を皮切りに、奈良5デイズ、横浜3デイズ企画、渋谷ツーマンライブ2デイズ、そして