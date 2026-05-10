国会報告です。自民党の山下貴司さんに聞きました。 【写真を見る】【国会報告】山下貴司さん（自民・衆）「石油、ナフサの確保に全力を挙げていく」 *2026年5月9日（土）RSKイブニングニュース内で放送 ―ゴールデンウイークは岡山に戻られたということで、地元の人からどんな声や要望がありましたか。（山下貴司さん）「やっぱり今、中東情勢緊迫していますから、それに伴う、例えばガソリンあるいは