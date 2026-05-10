2026年５月10日、東京ダービーの激闘後（FC東京が東京ヴェルディに２−１と逆転勝利）、左サイドバックで先発出場した長友佑都は安堵した表情でミックスゾーンに現れた。「まあまあの怪我（右足の肉離れ）を（３月14日の水戸ホーリーホック戦で）したんでね。正直、メディカルスタッフもこんな早く戻ってくるとは想像していなかったのかなと。今日は色々と舞台が整っていたので、とにかくチームの勝利に貢献したい気持ちだけは持