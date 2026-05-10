［J１百年構想リーグEAST第16節］FC東京 ２−１ 東京V／５月10日／味の素スタジアム百年構想リーグ２回目の東京ダービーは、悔しい幕切れだった。東京ヴェルディは５月10日、J１百年構想リーグEAST第16節でFC東京と敵地で対戦。29分に森田晃樹のゴールで先制するが、41分にタイスコアに戻されると、後半終了間際の90＋５分に逆転を許し、１−２で敗れた。「質がまだまだ足りない」試合後、東京Vの城福浩監督はそう悔しさを滲