仏RFIの中国語版サイトによると、世界保健機関（WHO）は9日、ハンタウイルスの集団感染が疑われているオランダ船籍のクルーズ船「MVホンディウス」の約150人の乗船者全員を「高リスク接触者」と見なし、42日間の監視が必要との見解を示した。AFP通信の報道として伝えたところによると、乗客・乗員約150人のうち6人の感染が確認され、さらに2人が感染の疑いがある。これまでにオランダ人夫婦とスペイン人女性の計3人が死亡した。MV