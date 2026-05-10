【ラ・リーガ】ソシエダ 2−2 ベティス（日本時間5月10日／アノエタ）【映像】完璧スルーパス→まさかのミス（実際の様子）ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、ダイレクトの柔らかいスルーパスで決定機を演出した。しかし、またもゴールには繋がらず、ファンからは悲鳴が漏れている。ソシエダは日本時間5月10日、ラ・リーガ第35節でベティスと対戦。右ウイングで先発出場した久保は、開始早々の8分にスルーパスで決定