２０２１年に亡くなった脚本家・橋田壽賀子さんの名前を冠した橋田賞の授賞式が１０日、都内で開催され、出席した小芝風花が同賞を受賞した。小芝は黒のタイトなオフショルダードレスで美肌を輝かせ登壇。「この度は栄えある賞をいただきましてありがとうございます」と感謝した。ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で花魁を力強く繊細に演じ、物語に華やかさと深みをもたらしたことが評価された。また、ＴＢＳ