史上初の日本人女子対決が感動決着を迎えたのも束の間。ともに一時代を築いたライバルや同志たちによるSNS投稿が、ファンをざわつかせている。【画像】ライバルがアップした日本人美女“素顔時代”の懐かしい写真WWEプレミアムライブイベント（PLE）「BACK LASH」で、PLEのビッグマッチでは史上初となる日本人女子対決が実現。“ジーニアス・オブ・ザ・スカイ”ことイヨ・スカイと“女帝”ASUKA（アスカ）が激突した。試合は