◇卓球・世界選手権団体戦決勝日本―中国（2026年5月10日英ロンドン）1971年名古屋大会以来55年ぶりの金メダルを目指す日本女子は、6大会連続で決勝戦で絶対王者・中国と対戦。第1試合は世界ランク5位のエース・張本美和（木下グループ）が同2位の王曼碰を破る金星を挙げた。第1ゲームは得意のストレートがさえ11―4で快勝。第2ゲームは10―5から粘られたが、最後は11―9で競り勝った。第3ゲームは6―11、第4