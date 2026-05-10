「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）モデル級美女として話題の人気選手、ケイト・ロータス（２８）はケイティ・ペレス（３２）＝米国＝を判定３−０で下し、３月の大島戦での敗戦を糧に勝利を飾った。伊澤星花が第１子妊娠のために王座を返上し、混とんとした状況となっている女子アトム級戦線で名乗りをあげた。会見では「とりあえず勝てたので生き残れたかなと。前回の敗戦から次は絶対勝たなあかん