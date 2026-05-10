◇セ・リーグ広島4―0ヤクルト（2026年5月10日マツダスタジアム）広島の4番・坂倉将吾が4年ぶりに三塁手として出場した。「4番・三塁」で出場。初回1死でサンタナの三ゴロを無難に処理し「ちょっとふわふわしたけど、1個目（のゴロ）をさばけて落ち着いた」と振り返った。8回の守備からは一塁へ。打ってはリーグ5位の打率・296と打線をけん引する4番打者。登録は捕手だが攻守でチームを引っ張っている。