ボートレース福岡の「ボートレース福岡レストラン和風ダイニングかっぱ杯」は１０日、が行われた。当地フレッシュルーキーの城間盛渚（２４＝福岡）は、今年４回目の博多登場で、前節のＧＷシリーズからの連続参戦。序盤２日間は物足りない着取りだったが３日目に巻き返し成功。前半１Ｒは３コースから道中の大逆転で初白星をゲット。後半７Ｒのイン戦も押し切ってピンピンとした。「足併せでは出畑選手より少し強めだったし、