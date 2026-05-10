巨人・浦田俊輔内野手（２３）が１０日の中日戦（バンテリン）に「８番・遊撃」で６試合ぶりに先発出場し、逆転２点三塁打など４打数３安打、自己最多の４打点と活躍した。浦田は６回二死二、三塁の場面で、前進守備を敷いていた外野陣の頭上を越える右中間への逆転２点三塁打を放った。さらに９回にも２点二塁打を放つなど、チームはこの回３点を追加。背番号３２は３安打４打点と存在感を示した。好調の要因について「試合