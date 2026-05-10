子どもが悲しい目に遭う事件が後を絶たない昨今。親は防犯について子どもにしっかり教える必要がありますが、現実はそう簡単ではなくて……。小学生の娘を持つA子さんが体験した、子どもに思いやりと防犯意識の両方を持ってもらうことの難しさを考えさせられるエピソードをご紹介します。 娘の優しさと無防備さ