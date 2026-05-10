猫にまつわる『基礎知識』 1.猫は単独行動を好む動物 猫は「気まぐれ」と思われがちですが、もともと単独で狩りをする動物です。そのため、群れで行動する犬とは違い、自分のペースを大切にします。 たとえば、甘えてきたかと思えば急に離れるのも自然な行動です。「飽きたのかな？」と感じる場面もありますが、猫にとってはちょうどよい距離感を保っているだけ。 この性質を理解すると、「構いすぎて