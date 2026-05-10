英国・ロンドンで世界選手権団体戦卓球の世界選手権団体戦は10日、英国・ロンドンで行われ、女子決勝でチーム世界ランク2位の日本が、同1位の中国と激突した。第1試合で張本美和（木下グループ）が、王曼〓を3-2で撃破。日本は勝てば1971年大会以来、55年ぶりの世界一となる。運命の大一番。第1試合を託されたのは、世界ランク5位の17歳・張本だ。同2位の王曼〓と対戦した。第1ゲームは、序盤の5連続得点で優位に立つと11-4