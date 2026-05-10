俳優のドウェイン・ジョンソンが、今月4日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたメットガラに初出席した際に付けていた時計が話題になっている。 【写真】眩しすぎて直視できない？ダイヤがキラキラ5億円超の腕時計 スカート姿が衝撃的だったが、それに負けない輝きを放っていたのが、「JACOB&CO.」（ジェイコブ&コー）の超高級宝飾時計「ビリオネアIII」。ホワイトゴー