◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第２日▽立大１５―２早大（１０日・神宮）立大が早大に連勝し今春のリーグ戦初の勝ち点を奪取した。打線は合計１８安打で１５得点と圧倒。投げては先発の田中優飛（３年＝仙台育英）が８回８安打２失点と粘りの投球で勝ち投手となった。初回、早大先発・宮城誇南（４年＝浦和学院）にいきなり３連打を浴びせると、相手のエラーも絡み一挙７得点。２回には４番・丸山一喜（４年＝大阪桐蔭）