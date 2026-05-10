第３４回北日本新聞杯は５月１０日、金沢競馬場で３歳馬１２頭がダート１７００メートルを争った。米倉知騎手騎乗の５番人気グリーゼ（牝３歳、中川雅之厩舎）が先手を奪い、昨年の金沢年度代表馬エムティジークに６馬身差をつけて圧勝。金沢３冠の初戦を制した。同馬はホッカイドウ競馬から金沢へ移籍し、金沢シンデレラＣ、金沢ヤングチャンピオン、ノトキリシマ賞と重賞で２着が２回。今回が重賞初制覇となった。