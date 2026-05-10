女優の柏木由紀子が、２人の娘との母の日ショットを公開した。柏木は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「母の日ですね少し早めの母の日で娘二人がアフタヌーンティーに招待してくれました楽しかった！」と記し、長女で歌手の大島花子、次女で元宝塚歌劇団の女優・舞坂ゆき子との３ショットなどを動画で投稿。大島も自身のインスタに３ショットなどをアップした。この投稿には「ステキですね」「今日のコーデも素