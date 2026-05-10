◆パ・リーグオリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）日本ハムの柳川大晟投手（２２）が２―０の９回に登板し、１回を完全投球。最速１５５キロをマークし、２三振を奪う圧巻の投球で２試合連続の８セーブ目をマークした。「先発から直接っていうのは１番緊張する。先頭をしっかり集中してテンポ良くいけた」。前日は加藤貴が８回無失点。この日も北山から８回無失点でバトンを渡されるプレッシャーのかかる場面