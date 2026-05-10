◆春季高校野球大阪府▽決勝履正社７―６関大北陽（１０日・大阪シティ信用金庫スタジアム）履正社が１０年ぶりの優勝を飾り、２３日に開幕する春季近畿大会（京都）の出場を決めた。一時は３点を追う展開から８回に１点差に迫り、９回に逆転。１死一塁で小杉悠人一塁手（３年）が右翼線に同点二塁打を放つと、さらに１死満塁として、途中出場した川口壱茶（いっさ）三塁手の犠飛で決勝点を奪った。昨年秋は５回戦で大商大