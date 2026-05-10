◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節ＦＣ東京２―１東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）２位・ＦＣ東京が逆転で東京ダービーを制し、勝ち点３を獲得した。この日、ＰＫ勝ちで同２を獲得した首位・鹿島との勝ち点差を４に縮めた。前半２９分に東京Ｖ・ＭＦ森田に先制を許したが、同４１分に主将のＤＦ室屋が同点ゴール。後半アディショナルタイム５分に、途中出場のＦＷ長倉が左足で決勝点を流し込んだ。日本代表ＤＦ長友は