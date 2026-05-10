◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(10日、ロンドン)卓球世界選手権の女子団体戦決勝が10日に行われ、日本は1番手の張本美和選手が世界2位の難敵を下しました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。3選手が出場し、1・2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。55年ぶりの世界一を狙う日本。1番手の張本美和選手は、過去11戦全敗の王曼碰選手に対して、序盤からラリーで圧倒。最初のゲームを11−