ぐっすり寝ている大型犬と、一緒に遊びたい赤ちゃんの尊すぎる姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「最高に可愛いぃ」「本当の姉妹みたい」といったコメントが寄せられています。 【動画：お昼寝している大型犬と遊びたい赤ちゃん→『起きて！』と合図をして…本当の姉妹のような『尊い光景』】 熟睡中のワンコを起こしてみる赤ちゃん TikTokアカウント「itochan1022」に投