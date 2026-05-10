◇九州六大学野球春季リーグ福岡大8―3久留米大（2026年5月10日光陵グリーンスタジアム）福岡大打線が爆発して8―3で勝利。北九大と6勝3敗で並んで首位をキープした。引っ張ったのは1番の古賀和希内野手（4年）だ。初回に左前安打を放つと、すかさず二盗。「自分の中でいけるんじゃないかなと思った」と三盗も決めてチャンスを拡大。和田の適時二塁打で先制のホームを踏んだ。打者一巡の攻撃で打線がつながり初回に2打席