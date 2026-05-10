◆春季高校野球大阪府▽決勝履正社７―６関大北陽（１０日・大阪シティ信用金庫スタジアム）関大北陽は守備に隙が生まれ、４０年ぶりの優勝を逃した。５失策のうち、８回と９回の３個が失点に直結して逆転負け。一時３点のリードを守れず、辻本忠監督は「勝ったと思って浮ついたら、すぐに負ける」と戒めた。それでも、準優勝は大きな成果。指揮官は「大きな経験。投手が（夏を見据え）７試合を戦うということができた」と