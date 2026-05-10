高知競馬所属の永森大智騎手（３９）＝雑賀正光厩舎＝は５月１０日、高知競馬８Ｒでグランレザンドールに騎乗して１着。２００４年１０月の初騎乗以来、１万３６２２戦目で地方競馬通算２６００勝を達成した。同騎手は昨年１６５勝を挙げ、高知の騎手リーディングで首位を獲得した。