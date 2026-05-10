◇パ・リーグオリックス0―2日本ハム（2026年5月10日京セラドーム）オリックスの岸田監督が両軍一触即発となったシーンを振り返った。日本ハムが2点リードの5回無死二塁、カウント2ー2の場面。先発・エスピノーザが投球モーションに入ろうとしたタイミングでタイムを要求した打席のカストロに激高。マウンドから降りてカストロに向かって抗議の言葉をかけ、カストロも言い返した。三塁ベンチからレイエスも身を乗り出