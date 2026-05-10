ホテルニューアワジグループは、淡路島にラグジュアリーリゾートホテルを2施設新設し、2027年1月にグランドオープンする方針を発表した。【画像】ゴージャス…洲本市古茂江海岸ホテル＆南あわじ市慶野松原ホテルのイメージ淡路島の東海岸エリア、西海岸エリアそれぞれにハイクラスサービスを提供するホテルを新規開業する。「洲本市古茂江海岸ホテルプロジェクト（兵庫県洲本市小路谷）」は、ホテルニューアワジグループ最上