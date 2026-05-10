西武の広池浩司球団本部長が10日、海外フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした高橋光成投手に対し、来季以降の残留に向けたオファーを出すことを明言した。高橋は昨季終了後、ポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指したが断念。今年1月に西武と契約を結んで残留した際には、メジャー移籍の再挑戦について「まだ諦めていないし、ここで諦めたら一番ダサい。野球人生が終わったわけじゃないので」と