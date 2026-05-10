（資料写真）神奈川大学野球リーグ第６週第２日は１０日、横浜スタジアムで２回戦が行われ、横浜商大が神奈川工大に連勝して２０１１年春以来、３０季ぶりの優勝を果たした。関東学院大も連勝し、勝ち点を２とした。商大は二回に長短打６本が飛び出す１２人の猛攻で一挙８得点。投手陣も隙を見せず、工大に１２─１で打ち勝った。関東大は初回に有川の中前適時打で先制。その後も加点し７─２で松蔭大を下した。第７週第１日