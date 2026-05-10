70代の親から「貯金は500万円あるから大丈夫」と言われても、今後の生活を考えると不安を覚える人は少なくないかもしれません。自身の貯金が300万円であれば、親の介護に資金援助が十分にできるのか悩むのではないでしょうか。 実際の介護や老後には、どれくらいのお金がかかるのでしょうか。介護や葬儀にかかる費用の実態と、援助すべきかどうかの判断基準、さらに親と早めに対話するための方法や手順を解説します。