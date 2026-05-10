1995年の放送開始から30年。市井の人々の人生に光を当て続けてきたフジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が、第34回橋田賞を受賞した。10日、都内ホテルで開催された授賞式で、西村陽次郎チーフプロデューサーは、民放各局の編成からドキュメンタリー番組が減っていく中で「その流れにあらがうように」放送を続けてきた歩みを回顧。現在の好調を受け、「ドキュメンタリーの時