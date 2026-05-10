TBS系列にて放送中の日曜劇場『GIFT』に出演している越山敬達さんに、役作りや撮影時のエピソードについてインタビュー。僕と同じ高校生の拓也は、どこか可愛くて憎めない少年ドラマ『GIFT』で、所属する車いすラグビーチームの最年少選手・坂東拓也を演じている越山敬達さん。映画『国宝』では、主人公のライバル役の少年時代を熱演し、大きな注目を浴びた若手俳優だ。「クランクインの約4か月前から、日常的に使う車いすと、競技