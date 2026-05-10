毎シーズン人気を集める「URBAN RESEARCH DOORS」と「NEW ERA®」の別注キャップが、2026年も登場♡今年はライトな被り心地が魅力の「9TWENTY」をベースに、クラシックなヤンキースロゴを採用した特別仕様です。ウォッシュ加工を施したボディや、バックスタイルにあしらわれた同色刺繍など、細部までこだわりが詰まったデザインに注目。普段のカジュアルコーデにさりげなく取り入れたい、大人の