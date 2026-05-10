「ファーム・西地区、阪神４−４ソフトバンク」（１０日、姫路ウインク球場）阪神が終盤に追いついて、引き分けに持ち込んだ。０−４の八回、コンスエグラの適時打で１点を返し、なおも無死満塁の場面で、百崎が走者一掃の３点適時二塁打。左翼フェンス直撃の一打で同点に追いついた。また、２軍降格後初登板となった門別は六回から２番手としてマウンドに上がり、３回２失点（自責１）だった。平田２軍監督の一問一答は以下