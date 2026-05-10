俳優の小日向文世（72）が10日、都内で行われた第34回橋田賞の授賞式に出席した。優れたテレビ番組や放送関係者が顕彰される賞で、主演したTBSの単発ドラマ「わが家は楽し」、日本テレビ連続ドラマ「ホットスポット」、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」などでの幅広い活躍が評価された。実は70代に入り、「少しのんびりしたいな」と考えていたと明かした。だが、「わが家は楽し」で仕事をともにした、プロデューサーの石井ふく子