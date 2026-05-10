「出会うべくして出会えた存在。のぞみがいない生活は、もう考えられません」【写真】お腹を見せて爆睡する姿が尊い飼い主e.さん（e__tsuki__ko）は愛猫のぞみくんとの出会いを振り返り、そう語ります。のぞみくんは、元野良猫。厳しい外生活で飢えていたとき、飼い主さんと出会い、家猫に。お腹を見せて眠ることができる生活を手に入れました。商業施設の駐車場で出会った“飢えた子猫”2024年12月中旬、商業施設でランチをした飼